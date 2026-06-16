Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen olayda, bir süredir kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki bir vatandaş ikametinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Yunus Emre Mahallesi Oğuzhan Caddesi üzerinde bulunan bir adreste yaşandı. Yakınlarının Hasan Gören’den haber alamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

Ekipler Evde Hareketsiz Halde Buldu

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin kapısının açılmasının ardından içeri giren ekipler, Hasan Gören’i hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 65 yaşındaki şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze Adli Tıp Morguna Kaldırıldı

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Hasan Gören’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.