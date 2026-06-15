Motorinde Yeni İndirim Beklentisi

Akaryakıt piyasasında yaşanan dalgalanmalar, pompa fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Son gelişmelere göre motorin grubunda salı gününden itibaren indirim uygulanması bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle hesaplanan toplam indirim tutarının 4,88 TL olduğu, ancak eşel mobil sistemi nedeniyle bu indirimin bir kısmının vergi düzenlemesine yansıdığı belirtildi.

Bu kapsamda motorin litre fiyatında pompaya yansıyacak net indirimin 1,22 TL olması öngörülüyor.

Benzin Fiyatlarında Değişiklik Yok

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre benzin grubunda ise şu an için herhangi bir indirim beklentisi bulunmuyor. Fiyatların mevcut seviyesini koruması bekleniyor.

Büyükşehirlerde Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 63,03 TL

Motorin: 66,41 TL

LPG: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,87 TL

Motorin: 66,25 TL

LPG: 31,39 TL

Ankara

Benzin: 63,99 TL

Motorin: 67,51 TL

LPG: 31,97 TL

İzmir

Benzin: 64,27 TL

Motorin: 67,78 TL

LPG: 31,79 TL

Piyasalarda Petrol Etkisi

Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor. Özellikle uluslararası siyasi gelişmeler ve arz-talep dengesi, fiyatların yönünü etkileyen ana unsurlar arasında gösteriliyor.