Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle petrol piyasalarında sert dalgalanmalar yaşanırken, uzmanlar özellikle Hürmüz Boğazı’na yönelik güvenlik endişeleri ve enerji arzına ilişkin risklerin fiyatlamalarda belirleyici olduğunu ifade ediyor.

Savaşın İlk Günlerinde Sert Yükseliş

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri hamlelerinin ardından petrol fiyatları hızlı yükselişe geçti. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybettiği saldırıların ardından ilk işlem gününde Brent petrol 82,37 dolara kadar çıktı.

Bölgede enerji altyapısına yönelik risklerin artması ve Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol sevkiyatına ilişkin belirsizliklerin büyümesiyle birlikte Brent petrol kısa sürede 90 dolar bandını aşarak haftayı 92,69 dolardan kapattı. Böylece petrol fiyatları haftalık bazda son yılların en sert yükselişlerinden birini yaşadı.

Mart ayının ikinci haftasında ise piyasalardaki dalgalanma daha da arttı. Brent petrol 9 Mart’ta 119,5 dolara kadar yükselirken, savaşın kısa sürede sona erebileceğine yönelik açıklamalar ve stratejik petrol rezervlerine ilişkin adımlar sonrası sert geri çekilmeler görüldü.

Savaş Döneminin Zirvesi 126 Dolar

ABD ile İran arasında nisan ayında başlayan geçici ateşkes girişimleri petrol fiyatlarında kısa süreli düşüşe neden olsa da piyasadaki belirsizlik tamamen ortadan kalkmadı.

Müzakere süreçlerine rağmen taraflardan gelen karşılıklı sert açıklamalar ve yeni askeri hamle ihtimalleri, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri yeniden artırdı. Brent petrolün varil fiyatı 30 Nisan’da 126,41 dolara çıkarak savaş sürecinin en yüksek seviyesini gördü.

Uzmanlar, bu yükselişte özellikle Orta Doğu’daki enerji arz güvenliğine ilişkin risklerin etkili olduğunu değerlendiriyor.

Anlaşma Beklentileri Fiyatları Geriletti

Mayıs ayında taraflar arasında diplomatik temasların yeniden gündeme gelmesi ve savaşı sona erdirecek olası anlaşmalara ilişkin haber akışı, petrol fiyatlarında kısmi gerilemeye yol açtı.

ABD’nin İran ile müzakereleri genişletmeye yönelik adımlar atabileceği yönündeki açıklamalar sonrası Brent petrol yeniden 100 doların altına geriledi. Ancak bölgedeki saldırıların sürmesi ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin güvenlik risklerinin devam etmesi nedeniyle fiyatlarda kalıcı düşüş gerçekleşmedi.

Brent Petrol 97 Dolar Seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 4,25 yükselişle 97,05 dolar seviyesinde işlem görüyor. Böylece savaş öncesine göre petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 28,4’lük artış korunmuş oldu.

Piyasalarda gözler önümüzdeki süreçte taraflar arasında yürütülecek diplomatik temaslara çevrilirken, uzmanlar Orta Doğu’daki gelişmelerin enerji piyasaları üzerindeki etkisinin devam edeceğini belirtiyor.