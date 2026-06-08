Görenlerin köy yolu olduğuna inanmakta zorlandığı görüntüler, sosyal medyada da ilgi gördü. Mahalle sakinleri, uzun yıllardır beklenen yol çalışmasının kısa sürede tamamlanmasından dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.

Edinilen bilgilere göre, yolun genişletilmesi sürecinde Elmalar Mahallesi Muhtarı Halil Gözükara’nın girişimleriyle önemli bir çalışma yürütüldü. Bölgedeki çiftçilerin de yolun genişlemesi için arazilerinden fedakârlık yaptığı öğrenildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yaklaşık 20 gün içerisinde 6 metre genişliğindeki yol 16 metreye çıkarılarak 4 şeritli modern bir bulvara dönüştürüldü. Sıcak asfaltla kaplanan yolun hem ulaşım güvenliğini artırdığı hem de mahalleye modern bir görünüm kazandırdığı belirtildi.

Mahalle sakinleri, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Fırat Görgel başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.