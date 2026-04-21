Olay, önceki akşam Elbistan Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede tedavi gören yaşlı adam, oğlu tarafından darp edildi. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Olay anına ilişkin hastane dışından cep telefonuyla çekilen görüntülerde, H.Y.’nin hasta yatağında yatan babasına şiddet uyguladığı anlar yer aldı.

Gözaltına alınan H.Y., ifadesinde babasına kendisinin baktığını belirterek, “Bir anlık öfke ile yaptım. Ama boğma gibi bir düşüncem yoktu” dedi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.