Açıklanan verilere göre, Kahramanmaraş Havalimanı’nda Mart ayında iç hat yolcu trafiği 26 bin 835 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 304’e ulaştı.

Mart ayında yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise toplam 208 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan, 2026 yılı Ocak-Mart dönemini kapsayan üç aylık süreçte Kahramanmaraş Havalimanı’nda toplam 70 bin 453 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde uçak trafiği 710, yük trafiği (kargo, posta ve bagaj) ise 582 ton oldu.