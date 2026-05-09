Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te 'kara para aklama' operasyonunda 18 zanlı yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 15 gram uyuşturucu madde, 1 litre amonyak, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA