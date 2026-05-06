Gaziantep'te tüneli kapatan düğün konvoyundaki araçların sahiplerine 180 biner lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, bir sosyal medya hesabından 100. Yıl Tünelleri'nde düğün konvoyunda yer alan araçların durup trafiği engellediği, araçtan inenlerin eğlendiği görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 'Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmada plakası tespit edilen 7 aracın 4'üne 'Tünel içerisinde diğer araçların geçişini zorlaştıracak şekilde konvoy yapma' ihlalinden ayrı ayrı 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Araçlar 120 gün trafikten men edildi, sürücü belgelerine de 120 gün el konuldu. Plakası tespit edilen diğer 3 aracın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.' ifadeleri yer aldı.