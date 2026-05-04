GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Güneykent Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K. ve M.Ş, vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan F.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, olaya karıştığı ileri sürülen M.K, M.A.K, E.Ş. ve M.A'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.