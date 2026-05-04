Evlilik Kredisi’nde Yeni Dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla yuva kurmak isteyen gençlere 200 ila 250 bin lira arasında destek verildiğini hatırlattı. Daha önce uygulamaya alınan sistemde, çocuk sahibi olan çiftlere çeşitli ödeme kolaylıkları sunuluyordu.

İlk Çocuğa 12 Ay Hibe ve Erteleme

Mevcut uygulamaya göre:

Geri ödeme sürecinde ilk çocuğunu dünyaya getiren çiftlerin 12 aylık taksiti hibe ediliyor

Kalan borçlar ise 12 ay süreyle erteleniyor

İkinci Çocuğa Büyük Avantaj: Borç Tamamen Siliniyor

Yeni düzenlemeyle birlikte destekler daha da genişletildi. Erdoğan’ın açıklamasına göre:

Geri ödeme dönemi içinde ikinci çocuğun doğması halinde kalan tüm kredi borcu tamamen hibe edilecek

Bu karar, özellikle genç çiftlerin hem ekonomik yükünü hafifletmeyi hem de aile yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

“Genç Çiftlerimize Hayırlı Olsun”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararın gençler için hayırlı olmasını dileyerek, Kabine Toplantısı’nda alınan bu düzenlemenin aile kurumuna önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.