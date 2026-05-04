Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Kurban Bayramı tatili hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bayram süresinin kaç gün olacağı merak edilirken, yapılan duyuruyla tatil süresi netlik kazandı.
Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre, Kurban Bayramı 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Bununla birlikte kamu çalışanlarına yönelik ek idari izin kararı alındı.
Açıklamaya göre:
- 26 Mayıs Salı günü öğleden sonrası resmi tatil kapsamında olacak
- Bayram öncesi 1,5 gün idari izin verilecek
- Pazartesi günü tam gün, salı günü ise öğlene kadar izin uygulanacak
Bu düzenlemeyle birlikte kamu çalışanları için toplamda 9 günlük bayram tatili imkanı sağlanmış olacak.
9 Günlük Tatil Kararı Kimleri Kapsıyor?
Alınan karar doğrudan kamu çalışanlarını kapsıyor. Özel sektör çalışanlarının izin durumu ise çalıştıkları kurumların inisiyatifine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Bayram Tatili Planları Başladı
Tatilin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte:
- Tatil bölgelerinde yoğunluk artması bekleniyor
- Ulaşım ve turizm sektöründe hareketlilik yaşanacak
- Vatandaşlar erken rezervasyon ve seyahat planlarına yöneldi
Erdoğan’dan Bayram Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi temennisinde bulunarak alınan kararın hayırlı olmasını diledi.