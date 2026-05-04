Orta Doğu’daki Gelişmeler Değerlendirilecek

Kabine toplantısının dış politika başlığında Orta Doğu’daki son gelişmeler öne çıkıyor. Bölgedeki artan gerilim, özellikle ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslar ve olası ateşkes girişimleri kapsamında değerlendirilecek.

İran’ın ABD’ye sunduğu öne sürülen ateşkes planı ile bölgedeki son durumun kabine üyeleri tarafından masaya yatırılması bekleniyor. Ayrıca enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin de toplantının önemli gündem maddelerinden biri olacağı belirtiliyor.

Ekonomi ve Enflasyonla Mücadele Gündemde

Kabinede ekonomi başlığı da geniş yer bulacak. Son dönemde artan enerji maliyetlerinin Türkiye ekonomisine etkileri, piyasalardaki dalgalanmalar ve enflasyon hedefleri toplantıda değerlendirilecek.

Hükümetin özellikle enerji fiyatlarındaki artışın vatandaş üzerindeki yükünü azaltmaya yönelik yeni tedbirleri görüşmesi bekleniyor. Enflasyonla mücadele kapsamında atılacak yeni adımlar ve ekonomik istikrarı korumaya yönelik politikalar da toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Güvenlik Başlığı: Terörle Mücadele ve Hukuki Süreçler

Kabine toplantısında güvenlik konularının da önemli yer tutması bekleniyor. Kamuoyunda bir süredir konuşulan “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin gelişmelerin toplantıda ele alınacağı ifade ediliyor.

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecine dair iddialar, sürecin Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından takibi ve sonrasında atılabilecek hukuki adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

Okullardaki Güvenlik Önlemleri Masada

Son dönemde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları sonrası eğitim kurumlarındaki güvenlik önlemleri de kabinenin gündeminde olacak.

Okullarda alınan mevcut tedbirlerin gözden geçirilmesi, öğrenci ve öğretmen güvenliğini artırmaya yönelik yeni uygulamaların değerlendirilmesi planlanıyor. Eğitim kurumlarında güvenlik protokollerinin güçlendirilmesine yönelik kararların toplantı sonrası netleşmesi bekleniyor.

Bayram Tatili 9 Gün Olacak mı?

Kabine toplantısının kamuoyunda en çok merak edilen başlıklarından biri de Kurban Bayramı tatili olacak. Bayram tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin beklentiler sürüyor.

Arife gününün 26 Mayıs Salı gününe denk gelmesi ve bayramın çarşamba günü başlaması nedeniyle, pazartesi ve salı günlerinin idari izin ilan edilmesi halinde kamu çalışanları için 9 günlük tatil fırsatı oluşabilecek.

Toplantı sonrası alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.