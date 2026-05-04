Sosyal Medyada Büyük Tartışma Başladı

Bosch Türkiye’nin Anneler Günü kapsamında yayınladığı reklam filmi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. “Tam bi’ anne hikayesi” başlığıyla yayınlanan reklam, annelik ve aile kavramına yönelik mesajları nedeniyle yoğun eleştiri aldı.

Kullanıcılar, reklamın annelik algısını farklı bir noktaya taşıdığı görüşünü savunarak içeriğe tepki gösterdi. Özellikle reklamın duygusal anlatım biçimi ve final sahnesi tartışmaların merkezine yerleşti.

“Evlat” Olarak Köpek Gösterildi

Reklam filminde bir mağaza içinde geçen diyalogda iki kadın arasında annelik üzerine konuşma yapıldığı izlenimi verildi. Sohbet ilerledikçe “çocuk”lardan bahsedildiği düşünülürken, final sahnesinde bu “çocukların” aslında evcil hayvanlar olduğu ortaya çıktı.

Reklamda geçen “annesiniz galiba”, “bende de var iki tane”, “çocuk işte” gibi ifadeler, sosyal medya kullanıcılarının en çok tepki gösterdiği noktalar arasında yer aldı. Birçok kullanıcı, bu anlatımın yanlış bir algı oluşturduğunu savundu.

Reklam Yayından Kaldırıldı

Artan tepkilerin ardından Bosch Türkiye’nin söz konusu reklam filmini tüm platformlardan kaldırdığı görüldü. Şirketten konuya ilişkin kapsamlı bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Reklamın geri çekilmesiyle birlikte tartışmalar bir süre daha sosyal medyada devam etti.

RTÜK’ten İnceleme Kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, reklamla ilgili açıklama yaparak inceleme başlatıldığını duyurdu.

Daniş açıklamasında, anne–evlat bağının toplumsal ve kültürel önemine dikkat çekerek, bu tür değerlerin ticari anlatılarla farklı şekilde sunulmasının doğru olmadığını ifade etti. Aile yapısının anayasal çerçevede tanımlandığını vurgulayan Daniş, sürecin takip edileceğini belirtti.