Seçim Öncesi Toplantıda Gergin Anlar

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yeni yönetiminin belirleneceği toplantı öncesi Ankara’da gerçekleştirilen Meclis oturumu, beklenmedik şekilde gerilimli başladı.

Başkan, divan ve komisyon üyelerinin seçimi için bir araya gelen mecliste, açılış konuşmalarının ardından yaşanan gelişmeler toplantının seyrini değiştirdi.

İmamoğlu’nun Mektubu Tartışma Yarattı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ait mektubu okumak istemesi salonda tepkilere neden oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in de aralarında bulunduğu katılımcıların sözlü tepkisi kısa sürede büyüdü. İddiaya göre karşılıklı atışmaların artmasıyla birlikte ortam gerildi.

Kahramanmaraş’tan Sert Tepki

Yaşanan tartışmalar sırasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in, toplantı sırasında siyasi propaganda yapılmasına itiraz ettiği iddia edildi.

Bu çıkışın ardından bazı CHP’li üyelerin Görgel’e yöneldiği ve salonda tansiyonun daha da yükseldiği belirtildi.

Arbede Yaşandı, Salon Boşaltıldı

Tartışmaların büyümesiyle birlikte salonda arbede çıktı. Kürsüye yönelen gruplar arasında itişmeler yaşanırken, zaman zaman fiziksel müdahaleler de görüldü.

Siyasi Gerilim Gölgesinde Seçim

TBB seçimleri öncesinde yaşanan bu gelişmeler, yerel yönetimler düzeyinde siyasi tansiyonun ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Özellikle Kahramanmaraş cephesinden gelen itiraz ve sonrasında yaşananlar, toplantıya damga vuran başlıklar arasında yer aldı.