Sahada görev yapan çalışanlara teşekkür eden Toptaş, belediye hizmetlerinin en görünür yüzünün emekçiler olduğunu vurguladı. Çevre koruma personelinin ilçenin temizliği ve estetiği açısından önemli bir görev üstlendiğini belirten Toptaş, personelle düzenli olarak bir araya gelerek istişare ve motivasyonu güçlendirdiklerini ifade etti.

Göreve geldikleri günden bu yana birimlerin kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Toptaş, özellikle son iki yılda önemli ilerleme sağlandığını bildirdi.

Belediyenin araç filosuna yapılan yatırımlara da değinen Toptaş, hizmet kalitesini artırmak amacıyla yaklaşık 100 milyon liralık araç alımı gerçekleştirildiğini, filonun güçlendirildiğini aktardı.

Yeni araçlar ve güçlenen ekiplerle birlikte daha temiz, düzenli ve estetik bir Onikişubat hedeflediklerini belirten Toptaş, elde edilen başarıda en büyük payın çalışanlara ait olduğunu ifade etti.