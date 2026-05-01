Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Abdülhamithan Camisi'nde cuma namazının ardından avluda toplanan vatandaşlar, Filistin ve Türk bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Filistin'e Destek Platformu Sözcüsü Prof. Dr. Celal Kurşun, uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğünün tüm devletler ve sivil girişimler için ortak güvence olduğunu belirterek, bu ilkenin ihlal edilmesinin uluslararası düzenin temelini zedelediğini söyledi.

Kurşun, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekmek ve bölgeye temel insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktığını vurguladı.

Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.