Bölgeye ulaşan ekipler, bahçede görülen yılanı kontrollü şekilde yakalayarak yerleşim alanından uzaklaştırdı. Yakalanan yılanın daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldığı öğrenildi.

Yetkililer, özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte benzer vakalarda artış yaşanabileceğine dikkat çekerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Açık alanlarda dikkatli olunması, ev çevresinde ot ve çalılıkların temiz tutulması ve yılan görülmesi halinde kesinlikle müdahale edilmeden ilgili birimlere haber verilmesi gerektiği vurgulandı.

Herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına vatandaşların bilinçli hareket etmesi gerektiğini belirten yetkililer, ihbarların hızlı şekilde değerlendirilerek gerekli müdahalenin yapılacağını ifade etti.