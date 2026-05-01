Akdo Park’ta Kritik 90 Dakika

2025-2026 sezonu Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’u 5. sırada tamamlayarak play-off’a kalan Kahramanmaraş İstiklalspor, 1. Lig hedefi doğrultusunda önemli bir sınava çıktı.

Akdo Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, tribünler büyük ölçüde doldu.

İlk Yarıda Dengeli Oyun

Karşılaşmanın ilk bölümünde iki ekip de kontrollü bir oyun tercih etti. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda takımlar gol pozisyonu üretmekte zorlandı.

Her iki takımın da temkinli oyun anlayışı nedeniyle ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci Yarıda Tempo Arttı, Gol Gelmedi

İkinci yarıda oyun temposu yükseldi. Özellikle son bölümde her iki ekip de gol için risk aldı.

Ancak yakalanan fırsatlar değerlendirilemeyince mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Tur Mardin’de Belli Olacak

Bu sonuçla İstiklalspor, sahasında skor avantajını elde edemedi.

Eşleşmenin rövanşı:

📅 4 Mayıs Pazartesi

🕒 15.00

📍 Mardin 21 Kasım Stadı

Kazanan ekip, 1. Lig yolunda bir üst tura yükselme hakkı kazanacak.