Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirme hedefi doğrultusunda yatırımlarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Araç ve yaya trafiğinde konforu artırmayı amaçlayan çalışmalar kapsamında Dulkadiroğlu Egemenlik Mahallesi’nde başlatılan kapsamlı uygulamalar, bölge sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

Yaya Güvenliği ve Konforu Öncelikli

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, inşa faaliyetleri ve altyapı imalatları nedeniyle zarar gören kaldırımlar ve yürüyüş yolları yenileniyor. Zamanla deforme olan, kullanım konforunu düşüren ve yer yer güvenlik riski oluşturan alanlar ekipler tarafından titizlikle tespit edilerek müdahale ediliyor. Bu kapsamda mahallede toplam 6 bin metrekarelik alanda kilit parke uygulaması gerçekleştirilerek kaldırımlar modern bir görünüme kavuşturulacak.

Prestij Caddelerle Modern Görünüm

Egemenlik Mahallesi’nde çalışmalar yalnızca kaldırımlarla sınırlı kalmıyor. Mahalle sınırları içerisinde yer alan Azerbaycan Bulvarı, Cahit Zarifoğlu Caddesi ve Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı da kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçirilecek. Proje kapsamında toplam 10 bin metrekarelik alanda kumlamalı parke ve bazalt kaplama uygulamaları hayata geçirilecek. Prestij cadde konseptiyle yenilenecek yollar, peyzaj düzenlemeleri ve modern aydınlatma sistemleriyle estetik bir görünüme kavuşacak.

12 Kilometrelik Yol Ağı Asfaltlanacak

Çalışmaların bir diğer ayağını ise yol yenileme faaliyetleri oluşturuyor. Altyapı imalatları ve çeşitli nedenlerle deformasyona uğrayan yollar, etaplar halinde sıcak asfaltla kaplanacak. Planlanan program doğrultusunda Egemenlik Mahallesi’nde toplam 12 kilometrelik ana ve ara yol ağı modern asfaltla buluşturulacak.

Çalışmalar Şehir Genelinde Devam Edecek

Büyükşehir Belediyesi, Egemenlik Mahallesi’nde yürütülen çalışmaları benzer şekilde şehir geneline yayacak. Yapılan açıklamada; altyapı, elektrik iletim hatları ve diğer imalatların tamamlandığı bölgelerde asfalt ve yürüyüş yolu çalışmalarının peyderpey başlatılacağı ifade edilirken, Kahramanmaraş’ın daha modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirilmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceği kaydedildi.