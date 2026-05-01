Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlik vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi projesi, şehirde geleceğe yönelik en önemli yatırımlardan biri olarak yükselmeye devam ediyor. Yamaçtepe Mahallesi’nde 370 Milyon TL’lik yatırımla inşa edilen dev proje, tamamlandığında sadece Kahramanmaraş’ın değil, Türkiye’nin sayılı gençlik ve spor kompleksleri arasında yer alacak.

Modern şehircilik anlayışıyla planlanan proje, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarına bütüncül bir çözüm sunmayı hedefliyor. Bu yönüyle merkez, klasik spor tesislerinden ayrılarak çok fonksiyonlu bir yaşam alanı olarak tasarlanıyor.

Dev Projede İnşaat Hız Kesmeden Sürüyor

Toplam 8 bin metrekarelik alan üzerine kurulan projede, 4 bin metrekarelik kapalı alanın inşasında önemli bir aşama kaydedildi. Zemin güvenliği ve yapı dayanıklılığı açısından kritik öneme sahip olan fore kazık uygulaması kapsamında 9, 10 ve 13 metre uzunluğunda toplam 581 kazık çakıldı. Bu güçlü temel üzerine yükselen yapıda demir donatı ve betonarme imalatları titizlikle sürdürülüyor. Uzman ekipler tarafından yürütülen çalışmalar hem deprem güvenliği hem de uzun ömürlü kullanım hedefleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Projede kullanılan malzemelerin kalitesi ve uygulama standartları, tesisin uzun yıllar boyunca güvenle hizmet vermesini sağlayacak şekilde belirleniyor.

Gençlere Hitap Eden Çok Yönlü Bir Merkez

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi, yalnızca spor faaliyetlerine değil, gençlerin kültürel ve sanatsal gelişimine de katkı sunacak şekilde planlandı. Tesis içerisinde yer alacak fitness ve plates salonları, gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek olacak. Bunun yanı sıra 4 tiyatro salonu ve 2 sinema salonu, şehrin kültür sanat hayatına yeni bir soluk getirecek. Zekâ, müzik ve sanat atölyeleri ise özellikle gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkân tanıyacak. Sporcu soyunma odaları ve antrenör odalarıyla da profesyonel spor faaliyetleri için gerekli tüm altyapı sağlanmış olacak. Geniş fuaye alanları, kafeterya ve dinlenme bölümleri sayesinde tesis, günün her saatinde yaşayan bir merkez haline gelecek.

Açık Alanlarıyla Sosyal Yaşamı Canlandıracak

Projenin önemli bir bölümünü oluşturan 4 bin metrekarelik açık alan, sosyal yaşamı destekleyecek şekilde tasarlandı. Açık spor sahaları, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarıyla her yaştan vatandaşın kullanımına hitap edecek bir çevre düzenlemesi planlanıyor. Açık ve kapalı otopark alanlarıyla ulaşım kolaylığı sağlanırken, peyzaj düzenlemeleriyle estetik ve fonksiyonel bir çevre oluşturuluyor. Bu yönüyle merkez, sadece gençlerin değil ailelerin de vakit geçirebileceği bir cazibe noktası olacak.

Çevreci Yaklaşım: Çim Çatı Sistemi

Projede öne çıkan yenilikçi unsurlardan biri de çim çatı uygulaması. Doğayla uyumlu mimari anlayışın bir yansıması olan bu sistem hem enerji verimliliği hem de estetik açıdan önemli avantajlar sunuyor. Çim çatı sayesinde yapı yazın daha serin, kışın ise daha sıcak kalırken, ısı ve ses yalıtımı da doğal yollarla sağlanmış olacak. Aynı zamanda çatıda oluşturulacak yürüyüş alanları, bitkilendirme ve ahşap yüzeylerle kullanıcılar için farklı bir deneyim sunulacak. Bu uygulama, şehirde sürdürülebilir mimari örneklerinden biri olarak öne çıkacak.

Afetlere Karşı Güçlü ve Hazır Merkez

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi, yalnızca günlük kullanım için değil, olağanüstü durumlar için de planlandı. Tesis bünyesinde yer alacak 570 metrekarelik sığınak, afet ve acil durumlarda binlerce kişiye hizmet verebilecek kapasitede olacak. Bu özellik, projeyi klasik bir sosyal tesis olmanın ötesine taşıyarak, şehir için stratejik bir altyapı unsuru haline getiriyor. Afetlere hazırlıklı bir şehir hedefi doğrultusunda geliştirilen bu yaklaşım, merkezin önemini daha da artırıyor.

Bölgenin Yeni Cazibe Merkezi Olmaya Aday

Tüm bu özellikleriyle Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi; mimari yapısı, dayanıklılığı, çevreci yaklaşımı ve sunduğu geniş imkanlarla tamamlandığında bölgenin en önemli cazibe merkezlerinden biri olacak. Gençlerin enerjisini doğru alanlara yönlendirecek, sosyal hayatı canlandıracak ve şehrin vizyonuna katkı sağlayacak proje, Kahramanmaraş’ın geleceğine yapılan en önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor.

“Gençlerimiz İçin Modern Yaşam Alanları Oluşturuyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Gençlerimiz bizim geleceğimizin teminatı. Onların fiziksel, sosyal ve kültürel anlamda kendilerini geliştirebilecekleri modern alanlar oluşturmak en önemli sorumluluklarımızdan biri. Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi de bu anlayışın somut bir yansıması. Bu projeyi sadece bir spor tesisi olarak değil, gençlerimizin vakit geçirebileceği, kendini geliştirebileceği ve sosyal bağlarını güçlendirebileceği kapsamlı bir yaşam alanı olarak tasarladık. İçerisinde sanattan spora, eğitimden sosyal aktivitelere kadar birçok imkânı barındıracak. Aynı zamanda afetlere karşı hazırlıklı bir şehir hedefimiz doğrultusunda tesisimize sığınak da kazandırıyoruz. Bu yönüyle merkezimiz, olağanüstü durumlarda da vatandaşlarımıza hizmet verecek önemli bir altyapıya sahip olacak. Çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.