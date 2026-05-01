Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satışlarının düzenli ve sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi amacıyla Canlı Hayvan Borsası’nda önemli bir süreci başlattı. Yapılan duyuruda, borsa alanında yer alan padokların kiralanması için başvuruların başladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi, kurbanlık satışlarının hem satıcılar hem de vatandaşlar açısından daha güvenli, hijyenik ve planlı bir şekilde gerçekleştirilmesini hedefliyor. Bu kapsamda satış yapmak isteyen yetiştirici ve satıcılar için Canlı Hayvan Borsası’nda bulunan padoklar tahsis edilecek.

Başvurular Çevrimiçi Alınıyor

Toplam 36 metrekarelik alanlardan oluşan kurban satış yerleri için başvurular dijital ortamda gerçekleştiriliyor. Satıcılar, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2026/04/30/canli-hayvan-borsasi-kurban-satis-yeri-kiralama-basvuru-formu internet adresinde yayınlanan başvuru formunu doldurarak işlemlerini kolayca tamamlayabiliyor.

Yapılan açıklamada, başvuru şartları, gerekli belgeler ve kiralama sürecine ilişkin tüm detaylara yine aynı adres üzerinden ulaşılabildiği ifade edildi.

Kira Bedeli ve Son Başvuru Tarihi

Her bir padok için kira bedeli 4 bin 600 TL olarak açıklandı. Padok kiralama işlemleri için son başvuru tarihi 5 Mayıs Salı. Başvuruların tamamlanmasının ardından, şartları sağlayan satıcılar arasında kura çekimi gerçekleştirilecek. 6 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’da yapılacak kura, Hayvansal Üretim ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü binasında düzenlenecek. Kura sonucunda hak kazanan satıcılara padok tahsisi yapılacak.