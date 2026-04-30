İlçede yaşayan E.B., Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak dolandırıldığını bildirdi. E.B., kendisini yüksek mevkilerde tanıdıkları olduğunu söyleyerek, tutuklu bulunan yakınını cezaevinden çıkarabileceğini iddia eden D.A.E.’ye parça parça yaklaşık 650 bin TL verdiğini beyan etti.

Şikayet üzerine Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan soruşturma başlatıldı. Başsavcılık koordinesinde çalışma yürüten Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.