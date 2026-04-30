KAHRAMANMARAŞ’TA ANLAMLI KARAR

Kurban Bayramı’na günler kala Kahramanmaraş’ta üreticilerden dikkat çeken bir adım geldi. Yıl boyunca emek veren besiciler, bayram öncesinde fiyatlarda indirime giderek vatandaşlara destek olma kararı aldı.

Adaklık Pazarı’nda alınan bu karar, hem alıcıları hem de satıcıları ortak bir noktada buluşturdu.

TAVSİYE FİYATLARININ DA ALTINA İNİLDİ

Üreticilerin belirlenen tavsiye fiyatların da altına inmesi, pazarda hareketliliği artırdı. Vatandaşlar daha uygun fiyatlarla kurbanlık bulmanın memnuniyetini yaşarken, satışlarda da gözle görülür bir artış yaşandı.

Besiciler, bu indirimin yalnızca ticari değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

“AMAÇ HERKESİN İBADETİNİ YAPABİLMESİ”

Konuya ilişkin açıklama yapan Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran, kararın üreticilerle yapılan istişareler sonucunda alındığını belirtti.

Uyduran, “Amacımız vatandaşlarımızın kurban ibadetini yerine getirebilmesi. Bu dayanışmanın şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

PAZARDA YOĞUNLUK ARTIYOR

Fiyat indirimiyle birlikte Adaklık Pazarı’nda yoğunluk gözle görülür şekilde arttı. Bayram alışverişine başlayan vatandaşlar, bütçelerine uygun kurbanlık bulmanın rahatlığını yaşarken, esnaf da satışlardan memnun.

Bu tablo, Kahramanmaraş’ta dayanışma ruhunun hala güçlü şekilde yaşadığını bir kez daha ortaya koydu.

KAHRAMANMARAŞ DAYANIŞMAYLA ÖNE ÇIKIYOR

Alınan bu karar, sadece ekonomik bir adım olmanın ötesinde, toplumsal birlik ve paylaşım kültürünün de güçlü bir göstergesi oldu. Kurban Bayramı öncesi sergilenen bu yaklaşım, şehirde bayram havasını erkenden hissettirdi.