Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir başarıya daha imza attı. Asayiş Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, “yağma” suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan M.F.Y. isimli şahıs ile “hırsızlık” suçundan 22 yıl hapis cezası bulunan E.E. isimli şahıs, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından her iki hükümlü de cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması ve suçluların adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.