YENİ TARİFE YÜRÜRLÜKTE

Kahramanmaraş’ta toplu taşıma ücretleri yeniden düzenlendi. Güncellenen Kahramankart tarifesine göre, şehir içi ulaşımda yeni fiyatlar hem belediye otobüsleri hem de özel halk otobüsleri için geçerli olacak.

TAM VE İNDİRİMLİ ÜCRETLER

Yeni tarifeye göre:

Tam biniş: 29 TL

29 TL Tam aktarma: 10 TL

10 TL İndirimli öğrenci: 14,5 TL

14,5 TL Öğrenci aktarma: Ücretsiz

Ücretsiz İndirimli öğretmen: 27 TL

27 TL Öğretmen aktarma: 10 TL

DİĞER ÖDEME SEÇENEKLERİ

Alternatif ödeme yöntemlerinde de fiyatlar netleşti:

UL bilet: 80 TL

80 TL QR kod: 31,5 TL

31,5 TL Kredi kartı: 31,5 TL

Özel halk otobüslerinde ayrıca şoför kart kullanım bedeli 40 TL olarak belirlendi.