Kahramanmaraş’ta yaşanan menfur olayın ardından başlatılan psikososyal destek çalışmaları, sahada geniş bir kapsama ulaşarak aralıksız şekilde devam ediyor. Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar, özellikle olaydan etkilenen çocuklar ve ailelere yönelik yoğunlaşıyor.

17 Nisan 2026 tarihinde başlatılan süreçte Ayser Çalık Ortaokulu merkez alınarak Haydar Bey Mahallesi başta olmak üzere çevre mahallelerde kapsamlı saha çalışmaları gerçekleştirildi. Psikososyal destek ekipleri tarafından yapılan ziyaretlerde yaklaşık 6 bine yakın haneye ulaşıldı. Hane ziyaretleriyle ailelerin ihtiyaç ve talepleri yerinde tespit edilirken, çocukların psikososyal iyi oluşunun desteklenmesine öncelik verildi.

Öte yandan, evlatlarını kaybeden aileler, Öğretmen Ayla Kara’nın yakınları, yaralanan çocuklar ve aileleri ile olaydan etkilenen tüm vatandaşlara yönelik destek hizmetleri titizlikle sürdürülüyor. Uzman ekipler, süreci hassasiyetle yöneterek hem bireysel hem de toplumsal iyileşmeye katkı sağlamayı hedefliyor.

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, olayın ardından hızlı bir şekilde sahaya indiklerini belirterek, “Vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek ve özellikle çocuklarımızın psikososyal yönden desteklenmesini sağlamak önceliğimizdir. Bugüne kadar yaklaşık 6 bin hanemizi ziyaret ederek ihtiyaç ve talepleri yerinde tespit ettik. Çalışmalarımız aynı hassasiyet ve kararlılıkla devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, psikososyal destek hizmetlerinin sahada ve ilgili hizmet birimlerinde kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü, ihtiyaç duyan tüm vatandaşlara ulaşmak için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.