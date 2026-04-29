YAĞIŞLI HAVA DALGASI GELİYOR

Kahramanmaraş’ta yeni haftayla birlikte hava koşulları sert değişim gösteriyor. Meteorolojik verilere göre 30 Nisan’dan itibaren kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışların özellikle hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR KADEMELİ DÜŞECEK

Hafta başında 26-27 derece seviyelerinde seyreden hava sıcaklıkları, yağışların etkisiyle düşüşe geçecek. 4 Mayıs Pazartesi günü en yüksek sıcaklığın 17 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor. Gece sıcaklıklarının ise 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

HARİTALI HAVA DURUMU

GÜN GÜN KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU

30 Nisan Perşembe: Gök gürültülü sağanak, 12 / 26°C

01 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak, 13 / 27°C

02 Mayıs Cumartesi: Sağanak yağış, 12 / 24°C

03 Mayıs Pazar: Sağanak yağış, 15 / 23°C

04 Mayıs Pazartesi: Kuvvetli yağış ve serin hava, 9 / 17°C

Kahramanmaraşlı vatandaşların özellikle hafta sonu planlarını yaparken hava durumunu göz önünde bulundurması öneriliyor. Yağışlı sistemin etkisini birkaç gün daha sürdürmesi bekleniyor.