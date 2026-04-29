PAZARDA ÖNCELİK DEĞİŞTİ: FİYAT ÖN PLANDA

Kahramanmaraş’ta semt pazarları her zamanki gibi yoğunluğunu korurken, tezgâhlarda dikkat çeken en büyük değişim vatandaşın alışveriş tercihlerinde yaşanıyor. Artan fiyatlar nedeniyle vatandaşlar artık kalite yerine bütçeye uygun ürünlere yöneliyor.

MALİYET ARTIŞI FİYATLARA YANSIDI

Pazarcı esnafı, ürünlerin üretimden satış noktasına kadar geçen süreçte ciddi maliyet artışları yaşandığını belirtiyor. Özellikle nakliye, işçilik ve tarımsal girdilerdeki yükselişin fiyatları doğrudan etkilediği ifade ediliyor. Bu durum hem üreticiyi hem de pazarcıyı zorlarken, en büyük yük tüketicinin omzuna biniyor.

VATANDAŞ TEPKİLİ: “PAZARLA MARKET ARASINDA FARK KALMADI”

Semt pazarlarında alışveriş yapan vatandaşlar ise fiyatların yüksekliğinden şikâyetçi. Birçok kişi, pazar ile market fiyatları arasındaki farkın giderek kapandığını dile getiriyor. Alışverişte önceliğin artık kalite değil, bütçe olduğunu vurgulayan vatandaşlar, daha az ürün alarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade ediyor.

FİYATLARDA DALGALANMA SÜRÜYOR

Öte yandan bazı ürünlerde dönemsel fiyat değişimleri devam ediyor. Uzmanlara göre, arz-talep dengesi ve üretim koşulları fiyatları doğrudan etkiliyor. Yerli üretimin artırılmasıyla birlikte özellikle bazı ürün gruplarında fiyatların düşebileceği belirtiliyor.

Kahramanmaraş’ta pazar alışverişi artık sadece mutfak ihtiyacını karşılamak değil, aynı zamanda bütçe yönetiminin de en önemli parçası haline gelmiş durumda.