İçişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilen ve içişleri Bakanlığı, Çalışma bakanlığı ve enerji bakanlığı yetkililerinin de katıldığı toplantı, taraflar arasında sağlanan uzlaşmayla sona erdi.

Alınan kararın ardından maden işçileri, işverenle anlaşmaya vardıklarını açıklayarak eylemlerini sonlandırdı.

Sürecin en dikkat çeken isimlerinden biri ise Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul oldu.

Görüşmeler boyunca taraflar arasında adeta mekik dokuyan Başkan Akçul, işçilerin taleplerinin doğru şekilde aktarılması ve ortak bir zeminde buluşulması adına yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Hem işçi temsilcileri hem de işveren kanadıyla sürekli temas halinde olan Başkan Akçul uzlaşının sağlanmasında önemli rol üstlendi. Toplantı süresince işçilerin taleplerini kararlılıkla dile getiren Başkan Akçul, sürecin sağduyu ve diyalog içerisinde çözüme kavuşması için büyük çaba sarf etti.

Görüşmeler sırasında yaşanan kritik anlarda devreye girerek taraflar arasındaki iletişimin kopmamasını sağlayan Akçul’un yapıcı yaklaşımı, anlaşmanın kapısını aralayan en önemli etkenlerden biri olarak değerlendirildi.

Gerilimle başlayan süreç, diyalog ve uzlaşıyla sonuçlanırken, Ankara’daki kritik görüşmeler maden işçilerinin taleplerinin karşılık bulduğu önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.