Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu ilk toplantısını yaptı.

Toplantıda komisyonun başkanlığına AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi. AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam komisyon başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin sözcü, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz ise katip üye şeklinde belirlendi.

Beyazıt, komisyon başkanı olarak seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, yaşanan olayların herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Beyazıt, "Bu meselenin iktidarı, muhalefeti olmaz. Bu işin partisi, siyasi hesabı olmaz. Söz konusu olan çocuklarımız, yavrularımız, geleceğimizdir. Komisyonumuzun alacağı kararların, benzer olayların önlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyonda, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'dan üçer milletvekilinin bulunduğunu hatırlatan Beyazıt, komisyon üyesi milletvekillerinin duyarlılıkla hareket edeceğine inandığını vurguladı.

Beyazıt, üye milletvekilleriyle komisyonun çalışmalarını en doğru şekilde yapmaya gayret edeceklerini dile getirdi.

Komisyonun, çalışma takviminin belirlenmesi amacıyla 6 Mayıs Çarşamba günü toplanması kararlaştırıldı.