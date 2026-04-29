Adalet Bakanı Akın Gürlek, Meclis'te AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gülistan Doku Olayında “İadesini İstiyoruz” Mesajı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin gelişmelerin anımsatılması üzerine Gürlek, ABD'deki Umut Altaş'ın iadesi için kırmızı bülten çıkardıklarını aktardı. Gürlek "Umut Altaş'ın önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz, iadesini istiyoruz. ABD yetkili makamlarıyla da işin önemine binaen hassasiyeti de ilettik. İadesini bekliyoruz. Umut Altaş bence olayı çözecek kişi, çünkü olayın en yakın tanığı. Şüpheli bir şekilde yurt dışına kaçıyor. Soruşturma devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Gürlek, Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e ilişkin sürecin de Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütüldüğünü kaydetti.

Okul Saldırıları ve 12. Yargı Paketi

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından bir yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya ise Gürlek, "Çocukların cezalarının arttırılması için 12. Yargı Paketi'nde bir düzenlememiz olacak. Aile Bakanımızla da bu konuyu görüştük, onların fikir ve önerilerini aldık. Bu konuda çalışmamız devam ediyor." yanıtını verdi.

12. Yargı Paketi'nin ne zaman geleceğine ilişkin soruyu ise Gürlek, "Onu bilemiyoruz. Onun belirli bir süreci, prosedürü var." şeklinde yanıtladı.

Sosyal Medya Düzenlemesi

Sosyal medyada 18 yaş ve üstü için kimlik düzenlemesine ilişkin soruyu cevaplayan Gürlek, "Onun çalışmaları şu an devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız paketi geçirdi. Biz de benzer örnekler aldık. Onların hepsi 12. Yargı Paketi'nde. Sosyal medya düzenlemesi, çocuklara cezanın artırılması şu an çalışma aşamasında. Zaten belirli bir aşamaya geldikten sonra kamuoyunu bilgilendireceğiz." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" Açıklaması

Bir basın mensubunun "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamındaki yasal düzenlemelere ilişkin süreci sorması üzerine Gürlek, şunları paylaştı:

"Mutabakat metni yayımlandı, Meclis'e geldi. Burada irade elbette Meclis'in. Biz daha önce de açıkladık, teknik olarak biz Adalet Bakanlığı olarak kanunların yapım aşamasında, mutfak aşamasında bir ihtiyaç varsa bu konuda hazırız ama kanunların yapımı, çerçevesinin belirlenmesi, sürecin yönetilmesi tamamen TBMM'ye ait."

Faili Meçhul Dosyalar

Bakanlık bünyesinde faili meçhulleri araştırmak için kurulan birimdeki dosyalar arasında ilerleme kaydedilen başka örneklerin olup olmadığına yönelik soruyu ise Gürlek, şu sözlerle yanıtladı:

"Özellikle toplumsal hassasiyet oluşturan dosyalarda insanlar olumlu yanıt almak istiyor. Rojin Kabaiş dosyasında da özellikle cep telefonunun çözümü konusunda daha önce yurt dışına gönderilmişti. Şimdi bir yerli ekip kurduk. Cep telefonunu çözersek önemli bir soruşturma aşamasında evre alacağımızı düşünüyoruz. Dosyadaki şahıslara değil, biz dosya bazlı olarak bakıyoruz ama tabi genelde kamuoyu özellikle böyle faili meçhul kalmış, bayanların, çocuk cinayetlerinin aydınlatılmasını istiyor. Rojin Kabaiş dosyasında da inşallah olumlu gelişmeler olabilir. Başsavcılarımız bakıyor. İspanya'ya gönderilmişti (telefon). Şu an yeni bir ekip kurduk, çalışıyoruz. Yeniden bir çalışma başlattık. Arkadaşlarımız da bakıyor. Teknik olarak da destek veriyoruz."

IBAN Düzenlemesi

IBAN mağdurlarıyla ilgili düzenlemeye ilişkin ise Gürlek, "Bilmiyoruz artık, Meclis'ten geçer mi geçmez mi. Bir düzenlememiz var." açıklamasında bulundu.