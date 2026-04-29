500 Bin Konutluk Dev Projede Süreç Netleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde önemli aşamanın tamamlandığını duyurdu.

Yaklaşık 8 milyon başvurunun yapıldığı projede, hak sahiplerinin kura ile belirlendiğini ifade eden Erdoğan, sürecin şeffaf şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

Anahtar Teslimleri 2027’de Başlayacak

Projede en çok merak edilen teslim tarihine de açıklık getirildi.

Erdoğan, konut teslimlerinin 2027 yılının Mart ayından itibaren başlayacağını belirterek, sürecin etap etap ilerleyeceğini söyledi.

Kurada Çıkmayanlara Yeni Fırsat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurada adı çıkmayan vatandaşlar için de umut veren bir mesaj verdi.

Yeni sosyal konut projelerinin hazırlık aşamasında olduğunu belirten Erdoğan, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için çalışmaların süreceğini ifade etti.

TOKİ’den Yeni Projeler Yolda

Bugüne kadar TOKİ aracılığıyla 1 milyon 460 bin konut üretildiğini hatırlatan Erdoğan, yeni etaplarla bu sayının artacağını söyledi.

Konut taksitlerinin 7 bin 300 TL ile 11 bin TL arasında değişeceği belirtilirken, özellikle büyükşehirlerde uygun fiyatlı konut üretimine öncelik verileceği kaydedildi.

İstanbul’da Bir İlk: Kiralık Sosyal Konut

Açıklamaların en dikkat çeken başlıklarından biri de İstanbul’da hayata geçirilecek yeni model oldu.

Erdoğan, İstanbul’da 100 bin sosyal konut ve 15 bin kiralık konut inşa edileceğini duyurdu. Kiralık konutların da kura yöntemiyle vatandaşlara sunulacağı açıklandı.

“Hizmet Siyasetiyle Devam” Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında yatırım ve hizmet odaklı siyasetin süreceğini belirtti.

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarına da değinen Erdoğan, afet bölgelerinde önemli ilerleme kaydedildiğini ifade etti.