2026 Kurban Bayramı Ne Zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre 2026 yılında Kurban Bayramı şu tarihlere denk geliyor:

Arife: 26 Mayıs 2026 Salı (yarım gün)

26 Mayıs 2026 Salı (yarım gün) 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

27 Mayıs 2026 Çarşamba 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

28 Mayıs 2026 Perşembe 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

29 Mayıs 2026 Cuma 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Bu takvime göre bayram tatili resmi olarak 4,5 gün sürecek.

Tatil 9 Güne Uzatılabilir mi?

Bayramın hafta ortasına denk gelmesi, tatilin uzatılma ihtimalini gündeme taşıdı.

Eğer 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri idari izin kapsamına alınırsa, tatil:

👉 23 Mayıs Cumartesi – 31 Mayıs Pazar tarihleri arasında 9 güne çıkabilecek.

Ancak şu an için bu yönde alınmış resmi bir karar bulunmuyor. Nihai kararın Kabine Toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor.

Arife Günü ve Tatil Detayı

Arife günü olan 26 Mayıs Salı, öğleden sonra resmi tatil başlıyor. Bu gün genellikle bayram hazırlıkları ve ziyaretler için değerlendiriliyor.

Gözler Kabine’de

Tatilin 9 güne çıkarılması için gözler hükümetten gelecek açıklamaya çevrildi. Kararın açıklanmasıyla birlikte turizm ve ulaşım sektöründe yoğunluk yaşanması bekleniyor.