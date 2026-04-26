Dilaver Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde bir adreste aile içi şiddet ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.
Söz konusu adrese giden polis ekibine evin bahçesinden pompalı tüfekle ateş açılması sonucu polis memuru İ.Ş. ve E.E.A. yaralandı.
Yaralanan polisler ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polislere pompalı tüfekle ateş açarak 2 polisi yaralayan ve olay yerinden kaçan şüphelinin E.R. olduğu belirlendi.
Ekiplerce dron desteğiyle yürütülen çalışmada şüphelinin ilçe merkezinde metruk bir binada saklandığı tespit edildi.