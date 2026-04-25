Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul’daki hak sahiplerinin belirlendiği törende konuşan Erdoğan, barınma sorununa köklü çözüm getirecek yeni bir modelin müjdesini verdi.

Konuşmasında sosyal konut hamlesinin kapsamını genişlettiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mülkiyet edindirme projelerinin yanı sıra kiralama sisteminin de devreye alınacağını belirtti.

Erdoğan, konuya ilişkin şunları kaydetti;

"Kiralık sosyal konut uygulamamızı da Türkiye'de ilk kez İstanbul'da başlatıyor, TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Projenin ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atacağız. İstanbul'umuz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum."