Hekimliğin yalnızca bir meslek olmadığını, aynı zamanda bir duruş ve vicdan meselesi olduğunu ifade eden Dilber, tabip odalarının bu sorumluluğu daha güçlü ve kapsayıcı şekilde üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Mevcut yönetimin uzun süredir görevde olduğunu hatırlatan Dilber, geçen süreçte hekimlerin sorunlarına yeterince çözüm üretilmediğini savundu.

Tabip odasının daha etkin bir yapıya kavuşması gerektiğini dile getiren Dilber, “Hekimlerin bir araya gelebileceği müstakil bir tabip odası binasının dahi bulunmaması önemli bir eksikliktir. Artık kaybedilecek zaman yok” dedi.

Beyaz Önlük Dayanışma Grubu olarak kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeden tüm hekimleri kapsayan bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirten Dilber, hedeflerinin güçlü ve etkin bir tabip odası oluşturmak olduğunu ifade etti.

Grubun öncelikleri arasında hekim haklarının korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, mesleki ve sosyal dayanışmanın artırılması ile kurumsal iş birliklerinin güçlendirilmesi yer alıyor.

“Ayrıştıran değil birleştiren, pasif değil aktif, sessiz değil söz söyleyen bir yönetim anlayışıyla geliyoruz” diyen Dilber, tüm hekimleri birlikte üretmeye, birlikte yönetmeye davet etti.

Seçim sürecine ilişkin çağrısını yineleyen Dilber, “Tabip odası yalnızca yönetimin değil, tüm hekimlerindir. Bu bilinçle hareket ediyor ve tüm meslektaşlarımızın desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.