Afşin'de tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında 708 dekarlık modern mera alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Proje kapsamında mera alanında güneş enerjili sulama sistemi kurulurken, hayvanların su ihtiyacını karşılayacak altyapı oluşturuldu ve çeşitli yem bitkileri ekilerek alanın verimliliği artırıldı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, projeden 47 çiftçi ailesinin doğrudan faydalanacağını belirterek, yaklaşık 9 milyon liralık yatırımın bölge hayvancılığına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt ise mera ıslah çalışmalarının yem maliyetlerini azaltacağını ve kırsal kalkınmaya destek olacağını ifade etti.