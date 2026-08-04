Kahramanmaraş İtfaiyesi Temmuz Ayında 2 Bin 554 Olaya Müdahale Etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Temmuz ayında kent genelinde meydana gelen 2 bin 554 olaya hızlı ve etkin şekilde müdahale ederek vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasında önemli rol üstlendi. Güçlü araç filosu, modern ekipmanları ve uzman personeliyle 7 gün 24 saat görev yapan ekipler, aynı zamanda eğitim faaliyetleriyle de binlerce kişiye ulaştı.

Bin 3 Yangın, 69 Trafik Kazası

Kahramanmaraş genelinde 23 şubede görev yapan 398 personel ve 76 araç ile hizmet veren itfaiye ekipleri, Temmuz ayında yaşanan olaylara anında müdahale etti.

Aylık verilere göre ekipler;

1003 yangın,

69 trafik kazası,

8 su baskını,

4 boğulma vakası,

Bin 470 diğer itfai olaya Pusula Maraş Kamplarında 2 Bin Genç Doğa ve Bilimle Buluştu İçeriği Görüntüle

müdahale ederek toplamda 2 bin 554 olayda görev aldı.

Profesyonel ve koordineli çalışmalar sayesinde birçok olay büyümeden kontrol altına alınırken, olası can ve mal kayıplarının önüne geçildi. Yaz aylarında artan yangın riskine karşı şehir merkezi ve ilçelerde teyakkuz halinde görev yapan ekipler, yoğun mesaisini aralıksız sürdürdü.

1.326 Kişiye Yangın ve Afet Eğitimi Verildi

Acil müdahalelerin yanı sıra önleyici hizmetlere de ağırlık veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Temmuz ayında kamu kurumları, okullar ve özel kuruluşlarda düzenlediği eğitimlerle bin 326 kişiye ulaştı.

Uygulamalı eğitimlerde katılımcılara yangın anında doğru müdahale yöntemleri, afetlerde güvenli tahliye, ilk müdahale teknikleri ve acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı. Gerçekleştirilen eğitimlerle toplumun afetlere karşı bilinç düzeyinin artırılması ve acil durumlara daha hazırlıklı hale gelmesi hedeflendi.

7 Gün 24 Saat Görev Başında

Modern araç filosu ve teknolojik ekipmanlarla donatılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, olaylara en kısa sürede ulaşmayı sağlayan güçlü organizasyon yapısıyla vatandaşların güvenliği için 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.