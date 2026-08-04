Kahramanmaraş'ta Sanayi Kavşağı'nda İlk Etap Hizmete Girdi

Kahramanmaraş'ta şehir içi ulaşımı rahatlatacak dev projelerden biri olan Sanayi Kavşağı Projesinde önemli bir eşik daha aşıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğinde 500 milyon TL yatırımla hayata geçirilen projede ilk etap tamamlanarak ana güzergah ve sanayi bağlantısını sağlayan köprü araç trafiğine açıldı.

Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmesi hedeflenen proje kapsamında tamamlanan bölümün hizmete girmesiyle birlikte sürücüler yeni güzergahı kullanmaya başladı. Özellikle Doğu Çevre Yolu, sanayi bölgesi ve şehir merkezi arasındaki ulaşımın daha güvenli, hızlı ve kesintisiz hale gelmesi amaçlanıyor. İlk etabın devreye alınmasıyla birlikte bölgedeki trafik yoğunluğunun da önemli ölçüde azalması bekleniyor.

Bağlantı Yollarında Çalışmalar Sürüyor

Projede ilk etabın tamamlanmasının ardından ekipler çalışmalarını bağlantı yollarında yoğunlaştırdı. Devam eden süreçte bağlantı yollarındaki asfalt serimi tamamlanacak, çevre düzenlemeleri ve son rötuşlar gerçekleştirilecek.

Bu çalışmaların ardından ikinci köprünün de hizmete açılmasıyla birlikte Sanayi Kavşağı Projesi tam kapasiteyle vatandaşların kullanımına sunulacak.

Şehir Trafiğine Nefes Aldıracak

Toplam 500 milyon TL yatırım bedeline sahip Sanayi Kavşağı Projesi, Kahramanmaraş'ın son yıllardaki en önemli ulaşım yatırımları arasında gösteriliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte sanayi bölgesine ulaşımın hızlanması, şehir içi trafik yükünün azalması, seyahat sürelerinin kısalması ve sürüş güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Yeni kavşak düzenlemesinin özellikle ağır tonajlı araç trafiğinin yoğun olduğu bölgede ulaşımı daha akıcı hale getirmesi ve şehir ekonomisine de önemli katkı sağlaması bekleniyor.