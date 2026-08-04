Kahramanmaraş'ta yaz mevsiminin bunaltıcı yüzü önümüzdeki günlerde de etkisini göstermeye devam edecek. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde 5 gün boyunca yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Hafta boyunca en yüksek sıcaklıkların 39 ila 40 derece arasında değişmesi beklenirken, gece saatlerinde ise sıcaklıkların 23-24 derece seviyelerinde olması tahmin ediliyor. Özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın daha yüksek değerlere ulaşabileceği belirtiliyor.

Çarşamba Günü Sıcaklık 40 Dereceye Ulaşacak

Tahminlere göre salı ve çarşamba günleri hava sıcaklığı 40 dereceye kadar yükselecek. Perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde ise sıcaklığın 39 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

Nem oranının gün içerisinde yüzde 85-92 seviyelerine kadar çıkabileceği tahmin edilirken, rüzgarın ise saatte 12 ila 15 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Hafif rüzgarın sıcak havayı önemli ölçüde düşürmeye yetmeyeceği değerlendiriliyor.

Gün Gün Kahramanmaraş Hava Durumu

4 Ağustos Salı

En düşük: 23°C

En yüksek: 40°C

5 Ağustos Çarşamba

En düşük: 24°C

En yüksek: 40°C

6 Ağustos Perşembe

En düşük: 23°C

En yüksek: 39°C

7 Ağustos Cuma

En düşük: 23°C

En yüksek: 39°C

8 Ağustos Cumartesi

En düşük: 23°C

En yüksek: 39°C

5 Günlük Haritalı Tahmin

Kahramanmaraş'ta Yağış Beklenmiyor

Beş günlük tahminlere göre Kahramanmaraş'ta yağış öngörülmezken, sıcak hava dalgasının hafta boyunca etkisini koruyacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji verileri, kentte yaz mevsiminin tipik sıcak ve kuru karakterinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğine işaret ediyor.

Özellikle tarım ve açık alanda çalışan vatandaşların güneş çarpmasına karşı gerekli tedbirleri almaları, ormanlık alanlarda ise yangın riskine karşı daha dikkatli olunması isteniyor. Kentte yaşayanların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri önem taşıyor.