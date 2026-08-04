Edinilen bilgilere göre, olay 3 Ağustos 2026 günü saat 23.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Kuzey Park’ta meydana geldi. İddiaya göre, parkta elinde bıçakla dolaştığı öne sürülen M.E.Ç.’ye müdahale etmek isteyen H.M. ile Ş.P. arasında arbede yaşandı.

Yaşanan olay sırasında H.M. başından, Ş.P. ise kol ve baş bölgesinden kesici aletle yaralandı.

Yaralıların sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.