Edinilen bilgilere göre kaza, Afşin ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Karşıyaka Caddesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Fevzi Düz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Düz, Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan 55 yaşındaki Fevzi Düz, hayatını kaybetti.

Aslen İğdemlik Mahallesi’nden olan ve Kale Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenilen Fevzi Düz’ün vefatı ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Düz’ün cenazesinin, ikindi namazına müteakip Eshab-ı Kehf Camii Şerifi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Afşin Asri Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.