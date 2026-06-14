Afşin'de tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında 708 dekarlık modern mera alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kurdele kesimiyle hizmete alınan mera alanının açılış programına TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Ak parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, AK Parti İl Başkanı M. Burak Gül, ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Proje kapsamında mera alanı modern tekniklerle ıslah edilirken, 12,5 kW gücünde güneş enerji sistemi kuruldu. Hayvanların su ihtiyacını karşılamak amacıyla beton sıvatlar ve motopomp sistemi devreye alınırken, alan 7 bin 400 metre tel çitle çevrilerek güvenli hale getirildi. Ayrıca yonca, korunga, domuz ayrığı ve çayır düğmesi gibi yem bitkileri ekilirken, 100 dekarlık alanda tuz çalısı dikimi ve yağmurlama sulama sistemi uygulaması gerçekleştirildi.

Törende konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Türkiye genelinde mera ıslah çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Afşin'de hayata geçirilen projenin bölge hayvancılığına önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Polat, benzer projelerin Kahramanmaraş'ın farklı bölgelerinde de uygulanacağını ifade etti.

Kangal Mahallesi'nde hizmete açılan mera alanının, ilçe ekonomisine katkı sunmasının yanı sıra Kahramanmaraş'taki hayvancılık faaliyetleri için örnek bir model oluşturması hedefleniyor.