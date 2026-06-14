Afşin'in Kangal Mahallesi'nde hayata geçirilen "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında 708 dekarlık mera alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Proje kapsamında güneş enerjili sulama sistemi kurulurken, hayvanların su ihtiyacını karşılayacak altyapı oluşturuldu, yem bitkileri ekildi ve çeşitli ıslah çalışmalarıyla alanın verimliliği artırıldı. Daha önce atıl durumda bulunan mera, yapılan yatırımlarla bölge hayvancılığına hizmet edecek modern bir yapıya kavuşturuldu.

Törende konuşan Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan ve Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, projenin ilçe hayvancılığı açısından önemli bir yatırım olduğunu belirtti. Yapılan çalışmalarla mera alanının yaklaşık 500 büyükbaş ve 2 bin küçükbaş hayvana hizmet verebilecek kapasiteye ulaştığı ifade edilirken, projenin kırsal üretime ve hayvancılığın gelişimine katkı sağlamasının hedeflendiği vurgulandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri mera alanında incelemelerde bulundu.