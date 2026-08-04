İlçede kültür ve sanat hayatına katkı sunmayı amaçlayan etkinlikte salon tamamen dolarken, çok sayıda davetli programı ayakta ve oluşturulan ek oturma alanlarından takip etti. Yoğun ilgi, Andırın’da kültür ve sanata verilen değeri bir kez daha gözler önüne serdi.

Şiirler ve Türküler Geceye Damga Vurdu

Sunuculuğunu Teyfik Karadaş’ın yaptığı programda, Kahramanmaraş Halk Ozanları Derneği bünyesindeki ozanlar, yörenin şairleri ve Türk Halk Müziği sanatçıları sahne aldı.

Seslendirilen şiirler ve türküler izleyicilerden büyük alkış alırken, gece boyunca duygu dolu anlar yaşandı.

Etkinlik kapsamında fotoğraf sanatçısı Ragıp Sarı’nın hazırladığı "Andırın’da Yaşam" temalı fotoğraf sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide yer alan kareler, Andırın’ın doğal güzelliklerini, kültürel dokusunu ve günlük yaşamını yansıttı.

"Kültürel Mirasımızı Gelecek Nesillere Taşıyacağız"

Programın açılış konuşmasını yapan Andırın Kültür Sanat Edebiyat ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Güzel, ilçenin kültür, sanat ve edebiyat alanındaki köklü geçmişine dikkat çekti.

Dernek olarak Andırın’ın kültürel değerlerini yaşatmak, tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Güzel, bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Protokol ve Vatandaşlar Yalnız Bırakmadı

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykut Türkmen, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Küçükduran, önceki dönem Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Prof. Dr. Kadir Saltalı, Prof. Dr. Hüseyin Temiz, Prof. Dr. Ömer Aslantaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen programın sonunda dernek yönetimi, etkinliğe katkı sunan sanatçılara, davetlilere ve programa ilgi gösteren tüm katılımcılara teşekkür ederek, benzer kültür ve sanat organizasyonlarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.