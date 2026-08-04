Kahramanmaraş’ın basketboldaki temsilcisi Kipaş İstiklal Basket, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına resmen başladı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) mücadele edecek olan Kipaş İstiklal Basket, yeni sezon öncesi ilk çalışmasını Kahramanmaraş Spor Salonu’nda gerçekleştirdi.

Teknik ekip yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, yeni sezon öncesi kondisyon ve uyum çalışmalarına başladı. İlk idmanda takımın fiziksel durumunu değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapılırken, oyuncuların istekli görüntüsü teknik heyeti memnun etti.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kipaş İstiklal Basket, güçlü bir kadro ve disiplinli çalışma programıyla TBL’de başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.

Takım, hazırlık dönemi boyunca kondisyon, taktik ve takım uyumunu artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürecek.

Kahramanmaraş’ı Türkiye Basketbol Ligi’nde temsil edecek olan Kipaş İstiklal Basket, taraftarlarının desteğiyle yeni sezonda önemli başarılara imza atmayı amaçlıyor.