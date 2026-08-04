Kahramanmaraş'ta yaz sıcakları etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı kentte, öğle saatlerinde cadde ve meydanlarda insan yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

Sıcak havanın etkisiyle vatandaşlar, serin kalabilmek için parklar, kapalı çarşılar ve gölgelik alanlara yöneldi. Özellikle Milli İrade Meydanı, Demokrasi Meydanı, Necmeddin Erbakan Bulvarı ve Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sıcaklığın etkisiyle hareketliliğin önceki günlere göre azaldığı görüldü.

Kent merkezindeki elektronik termometreler 38 dereceyi gösterirken, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise parklarda vakit geçirerek sıcak havadan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Yetkililer, sıcak havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşların bol sıvı tüketmeleri, doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmamaları ve gerekli tedbirleri almaları gerektiğini hatırlattı.