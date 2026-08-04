Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Aksu TV ekranlarında yayınlanan Haber Ötesi programına konuk olarak üniversitenin eğitim olanakları, akademik çalışmaları ve gelecek hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tercih döneminde üniversite seçimi yapacak aday öğrencilere yönelik önemli mesajlar veren Rektör Okumuş, KSÜ’nün öğrencilerine sunduğu akademik ve sosyal imkânları anlatarak gençleri Kahramanmaraş’a ve KSÜ ailesine davet etti.

Programda üniversitenin eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Okumuş, öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil, sosyal ve kişisel gelişimlerini de destekleyen bir üniversite anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.

KSÜ’nün farklı fakülte, yüksekokul ve bölümleriyle geniş bir eğitim yelpazesi sunduğunu belirten Okumuş, uygulamalı eğitim imkânları, laboratuvar altyapıları ve bilimsel çalışmalarla öğrencilerin geleceğe daha donanımlı hazırlanmasına önem verdiklerini söyledi.

Üniversite-sanayi iş birliklerinin önemine dikkat çeken Rektör Okumuş, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş hayatına daha güçlü hazırlanabilmesi için staj, proje ve kariyer destek çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

KSÜ’nün Kahramanmaraş’ın güçlü sanayi altyapısıyla önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Okumuş, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulama imkânı bulabilecekleri projelere önem verdiklerini kaydetti.

Programda 6 Şubat depremleri sonrası üniversitede gerçekleştirilen çalışmalar da ele alındı. Kampüs ve eğitim altyapısında yapılan iyileştirmeler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Okumuş, öğrencilerin güvenli, modern ve nitelikli bir eğitim ortamında öğrenim görmeleri için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

KSÜ öğrencilerinin akademik hayatın yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle de desteklendiğini belirten Okumuş, kampüs yaşamının öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağladığını söyledi.

Kahramanmaraş’ın doğal güzellikleri, kültürel zenginliği ve öğrenci yaşamına uygun yapısıyla önemli avantajlar sunduğunu dile getiren Okumuş, şehirde üniversite eğitimi almanın gençler için değerli bir deneyim olacağını ifade etti.

Tercih yapacak aday öğrencilere seslenen KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, gençleri üniversitenin sunduğu imkânları yakından görmeye davet etti.

Okumuş, bilimsel gelişmeleri takip eden, öğrenci merkezli eğitim anlayışını benimseyen ve geleceğe hazırlayan bir üniversite hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, tüm aday öğrencileri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ailesine katılmaya çağırdı.