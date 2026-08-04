Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde farklı zamanlarda meydana gelen iki ayrı yangın, maddi hasara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde her iki olayda da alevler kontrol altına alınırken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

İlk olay, Onikişubat ilçesine bağlı Çokyaşar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir köy evinin çatı kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Kontrol altına alınan yangın söndürülürken, evin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Bir diğer yangın ise Onikişubat ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Mükremin Halil Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir beyaz eşya satış iş yerinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, iş yerinde paniğe neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında iş yerinde maddi hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadı.

Her iki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.