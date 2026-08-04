Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, eğlence, kültür ve sanatın yanı sıra toplumsal farkındalık oluşturan etkinlikleriyle de ziyaretçilerin takdirini kazanmaya devam ediyor.

Sadece bir fuar olmanın ötesine geçen organizasyon, sosyal sorumluluk projelerine sunduğu destekle fuar kültürüne yeni bir boyut kazandırıyor.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Koruyucu Aile projesine katılan aileler fuar alanında düzenlenen özel etkinlikle vatandaşlarla buluşturuldu.

Etkinlikte koruyucu aileler sahneye çıkarak birbirinden renkli gösteriler ve eğlenceli aktivitelerle unutamayacakları bir gün yaşadı.

Renkli anlara sahne olan program, hem katılımcılara moral verdi hem de koruyucu aile olmanın toplumsal önemini güçlü bir şekilde gözler önüne serdi.

Toplumsal dayanışma ve sosyal sorumluluk bilincini güçlendiren etkinlik, Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nın sadece eğlencenin değil, aynı zamanda sevginin, paylaşmanın ve farkındalığın da merkezi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen organizasyon, kültürel etkinliklerle sosyal projeleri aynı çatı altında buluşturarak fuara anlam katan özel çalışmalardan biri oldu.

Bir ay boyunca devam edecek Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, konserlerden çocuk etkinliklerine, kültürel gösterilerden sosyal sorumluluk projelerine kadar uzanan zengin programıyla her yaştan vatandaşı ağırlamayı sürdürürken, toplumun her kesimine dokunan etkinlikleriyle de Kahramanmaraş'ın sosyal ve kültürel hayatına değer katmaya devam ediyor.